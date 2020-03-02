شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 700 مصلٍ في حفر الباطن بالوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت: أن الطاقم الصحي قدم الإرشادات الوقائية والسلوكيات الصحية السليمة كغسل اليدين جيدا بمواد مطهرة بعد السعال أو العطس، مع استخدام مناديل ورقية لتغطية الأنف والفم، ووضع كمامات طبية بأماكن التجمعات والازدحام، وتوزيع كمامات ومعقمات على المصلين.
وبحسب البيان، تحرص صحة حفر الباطن على تنظيم فعاليات ومحاضرات توعوية وتثقيفية؛ لنشر المفاهيم الصحية لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.
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