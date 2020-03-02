شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. 2500 زائر في حملة للتوعية بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 2500 زائر في الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار «لا تقول بعدين» والتي نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الطب وقسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة، واختتمت أمس الأول في مجمع بالخبر وافتتحها وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي بحضور المدير الطبي للمستشفى د. ياسر الجهني ورئيس قسم الجراحة د. فهد مخدوم ورئيس الحملة د. زياد الغامدي وعميدة خدمة المجتمع د. فاطمة الملحم ووكيلة كلية الطب د. ريم الدوسري.

وأشار د. القاضي إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبمشاركة متميزة من طلاب وطالبات كلية الطب، وهذا يدل على أهمية إيصال الرسالة المجتمعية والمشاركة في الأيام العالمية والحملات على مستوى العالم من أجل التوعية وإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة من نشر ثقافة الوعي الصحي بالمجتمع وتحسين جودة الحياة تماشيا مع رؤية وطننا الطموح ٢٠٣٠.

ونوه القاضي بأنه قد بلغ عدد المتبرعين بالدم والخلايا الجذعية ٢٥٩ متبرعا، وهذا يأتي ضمن الأركان والأقسام المشاركة فيها مثل ركن سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان الكبد والبنكرياس وسرطان الغدة الدرقية والتغذية العلاجية وجمعية إيثار للتبرع بالدم وركن الأطفال.