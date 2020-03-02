شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء ترتبط «إلكترونيا» مع «الشؤون البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

أتمت أمانة الأحساء خطوات الربط الإلكتروني فيما بين نظامها الداخلي للاتصالات الإدارية ونظام المراسلات الإلكترونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مما يتيح تبادل المراسلات بين الوزارة والأمانة عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية، وذلك وفق ما أوضحه أمين الأحساء م. عادل الملحم، الذي بيّن أن ربط الأمانات بنظام المراسلات الإلكتروني يأتي انطلاقا من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، وتماشيا مع خطط التحول الرقمي، التي تشهدها الوزارة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.

وأضاف: نظام المراسلات الإلكتروني هو أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للربط بينها وبين الأمانات والبلديات إلكترونيا، والارتباط بهذا النظام سيساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز البنية التقنية للوزارة من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات، مما يضمن سرعة إنجازها.

الجدير بالذكر، أن أمانة الأحساء أتمت الارتباط مؤخرا مع وزارات «المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان»، الأمر الذي من شأنه تعزيز فعالية الخدمات المقدمة في الأمانة، ويتيح إمكانية الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية، التي توفرها بصورة أشمل بما يعود بالنفع على المستفيدين ويسهم في تقديم خدمات عدة تلبي احتياجاتهم.