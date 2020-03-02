شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء ترتبط «إلكترونيا» مع «الشؤون البلدية» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: نظام المراسلات الإلكتروني هو أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للربط بينها وبين الأمانات والبلديات إلكترونيا، والارتباط بهذا النظام سيساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز البنية التقنية للوزارة من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات، مما يضمن سرعة إنجازها.
الجدير بالذكر، أن أمانة الأحساء أتمت الارتباط مؤخرا مع وزارات «المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان»، الأمر الذي من شأنه تعزيز فعالية الخدمات المقدمة في الأمانة، ويتيح إمكانية الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية، التي توفرها بصورة أشمل بما يعود بالنفع على المستفيدين ويسهم في تقديم خدمات عدة تلبي احتياجاتهم.
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