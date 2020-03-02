شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للنساء في 3 مواقع بمحافظة القطيف، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة. وقامت الوحدة المتنقلة أمس بتقديم خدماتها للنساء في مكتب العمل وشؤون المرأة بمحافظة القطيف لمدة يومين. وغدا الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القطيف لمدة يومين، فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في مركز التنمية النسائي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.