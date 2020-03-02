اخبار السعوديه

«الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها بالقطيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للنساء في 3 مواقع بمحافظة القطيف، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة. وقامت الوحدة المتنقلة أمس بتقديم خدماتها للنساء في مكتب العمل وشؤون المرأة بمحافظة القطيف لمدة يومين. وغدا الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القطيف لمدة يومين، فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في مركز التنمية النسائي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا