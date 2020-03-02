شكرا لقرائتكم خبر عن 32 طبيبا يبحثون مستجدات طب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لمستجدات طب الأطفال بعد غد الأربعاء وينظمه قسم طب الأطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة على مدى ثلاثة أيام في أحد فنادق الخبر برعاية مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش وبحضور 32 طبيبا متخصصا في طب الأطفال من داخل المملكة وخارجها.

بدوره أشاد رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي د. عبدالله يوسف بالدعم، الذي تقدمه إدارة الجامعة وإدارة المستشفى لقسم طب الأطفال، وهو الأمر الذي مكنه من القيام بدوره خلال السنوات الماضية بشكل فعال، مثمنا جهود أعضاء القسم، التي استفاد منها أكثر من 10 آلاف ممارس صحي من مختلف مناطق المملكة. وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. عبدالله البرعي إلى أن فعاليات المؤتمر في هذا العام تأتي امتدادا للأعوام السابقة، حيث تتم متابعة أحدث المستجدات في هذا المجال على مستوى العالم، لافتا إلى أن المؤتمر يتضمن عددا من المحاور المهمة من أبرزها: تقديم عرض شامل وحديث عن أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال ومنها أمراض الدم والمناعة والحالات الطارئة والحرجة، بالإضافة لأمراض الجهاز العصبي والغدد الصماء وغيرها، وأضاف أنه سيقام عدد من ورش العمل المتخصصة المصاحبة للمؤتمر، حيث تم اعتماد 24 ساعة تدريبية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذه الورش، منوها إلى أن التسجيل لهذه الفعالية سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.14htp.com.