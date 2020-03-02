شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق برنامج «رواد» بمستشفى الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة الجودة وسلامة المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمحافظة الأحساء، محاضرة حول برنامج «الرواد»، والذي يهدف إلى تمكين مقدمي الرعاية الصحية لقيادة مشاريع التحسين في مكان عملهم، والتي تؤدي إلى تحسين الرعاية المقدمة للمريض.

وقال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج: إن «هذا البرنامج المهم والذي ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمريض وعلى المنشأة بصورة عامة، يسعى وبشكل جدي إلى تطوير الخدمات الطبية، لذا تم شرحه وبشكل مفصل لمقدمي الخدمة الصحية، ويقوم على أن يرشح كل قسم رائد جودة يكون مركز هذا التطوير».

وتسعى الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل وفق أعلى معايير الجودة، وتطبيق الدراسات العالمية في هذا المجال، بهدف أن تكون المخرجات ذات جودة ونوعية عالية، وليكون المريض الذي هو أساس العمل راضيا عن الخدمة الطبية المقدمة، وتنعكس بشكل إيجابي على صحته.