شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع بالعوامية تخضع للصيانة والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة وتطوير شارع المحمدي في العوامية، وذلك بكشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشارع ضمن مشروع صيانة شوارع محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وذكر أن أعمال تطوير شارع المحمدي تشمل أعمال الصيانة ودهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة واللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع إدارة المرور. وأشار إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها. لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة وتغطيتها بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة.