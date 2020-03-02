شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي.. 6 ملفات للطرق على طاولة «نقل الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

طرح عدد من أهالي محافظة الخفجي، 6 ملفات متعلقة بالطرق، خلال لقائهم مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي بمقر الفرع بالدمام.

وأكد مدغش الشمري وم. أحمد القناص وعضو المجلس البلدي محمد السبيعي، على أهمية النظر في حال الطرق السريعة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لحلها من قبل المسؤولين بوزارة النقل.

» قائمة الطلبات

وجاءت المشاريع المتعثرة على طريق الخفجي - أبو حدرية على قائمة الطلبات التي تقدم الأهالي بها؛ نظرا لأهمية الطريق والتطور الصناعي في المنطقة الذي زاد من استخدامه من قبل الشاحنات والمعدات الثقيلة، وذكر م. أحمد الغامدي أن العمل يجري الآن بعد إعادة ترسية المشروع الذي سحب من المقاول السابق في المنطقة الأولى التي تبدأ من جسر الخفجي مرورا بنقطة الزرقاني، منوها بأنه سيتم الانتهاء قريبا من المسار الأول والانتقال إلى المسار الآخر مباشرة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة الثانية الواقع في رأس مشعاب تم أيضا سحبه من المقاول السابق، وهو مطروح الآن للترسية من جديد في الوزارة.

» مشاكل عديدة

كما تقدم الأهالي بالمطالبة لإيجاد حل لطريق أبرق الكبريت الذي يعاني من مشاكل عديدة أهمها ضيق الطريق وانخفاضه في بعض الأماكن، ما يتسبب في زحف الرمال على الطريق ووقوع حوادث خطيرة للغاية، وأكد م. الغامدي أنه تم ضمن مشروع المنطقة الأولى على طريق أبو حدرية إضافة ربط طريق أبرق الكبريت مع جسر الخفجي الواقع بالقرب من محطة الخنيني وهو معتمد ضمن المشروع، مبينا أن طريق أبرق الكبريت تم اعتماد ميزانية خاصة لمشروع أكتاف على جانبيه ورفع منسوبه وهي كفيلة بإنهاء أهم المشاكل التي تسبب الحوادث الخطيرة عليه، ومنتظر ترسية المشروع وبدء العمل وسيتم الإعلان عن ذلك مباشرة.

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» وصلة ومخاطر

كما ناقش الأهالي وصلة طريق الخفجي القديم المحاذية لحي السلام، وأهمية تطوير هذه الوصلة؛ لما تشكله من مخاطر على سكان الحي وطلاب معهد البترول، وذكر مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة أن هذه الوصلة يفضل أن يتم استلامها من قبل البلدية؛ كونها أصبحت واقعة بداخل النطاق العمراني للمحافظة، بحيث يتم استكمال الطريق وربطه مع مداخل الحي من قبل البلدية.

ومن ضمن النقاط الهامة التي تقدم بها الأهالي لفرع النقل، إلغاء الدوار الواقع بالقرب من معهد البترول؛ كونه أنشئ في وقت سابق وذلك بعد الانتهاء من طريق الملك سلمان، وأشار م. الغامدي إلى أن فرع النقل ليس لديه ما يمنع من إلغائه بعد الانتهاء من طريق الملك سلمان، والرفع من قبل لجنة تتكون من المرور والبلدية وعضو من إدارة النقل بالخفجي.

» طريق وإنارة

كما تمت مناقشة ربط طريق الخفجي مع طريق الكلية الجامعية للبنات، بعد أن تم الانتهاء من طريق المائة الذي يصل إلى الكلية، وقال م. الغامدي إنهم تسلموا خطابا من بلدية الخفجي، ولكن تطلب تخطيطا مفصلا عن طريقة الربط المطلوبة مع طريق الخفجي، والتي تتطلب أيضا وجود طريق خدمة يكون موازيا لطريق الخفجي في منطقة الربط المطلوبة.

وفيما يخص طلب بلدية الخفجي استكمال إنارة الطريق من الزرقاني وحتى تقاطع المنفذ، أكد الغامدي أنه يلزم حماية أعمدة الإنارة بصبات خرسانية؛ حفاظا على السلامة.