شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. 4 مشاريع لأولى مراحل تصريف أمطار الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز مشاريع تصريف مياه الأمطار التي يتم تنفيذها حاليا في ضاحية الملك فهد بالدمام، ضمن المرحلة الأولى لمشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها مراحل متقدمة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، في بيان صحافي، أن الأمانة تنفذ حاليا 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالضاحية؛ بهدف رفع كفاءة التصريف وتخفيض منسوب المياه الجوفية، والتي تتمثل في المشروع الأول وهو تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام وهو عبارة عن خطي طرد بقطر 1800 ملم بطول 16160 مترا طوليا من الخليج العربي وحتى بداية ضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87 %، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد وهو عبارة عن أعمال خطوط طرد قطر 1800 ملم بطول 11388 مترا طوليا، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 96 %، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد وهو عبارة عن محطة ضخ بضاحية الملك فهد بقوة تصريفية 30240 مترا مكعبا /‏ الساعة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 25 %.

إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة تصريفية 23760 مترا مكعبا /‏ ساعة، وكذلك شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله وبجزء من الحيين الخامس والسادس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح من 400 ملم إلى 3000 ملم، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 40 %.

» زيارة تفقدية

وأكد على أن الأمانة تواصل جهودها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتي تخدم المواطن والمقيم، والتي تأتي في مقدمتها مشاريع تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، والتي تتم متابعتها بشكل مباشر من قبل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مشيرا إلى أن أمين الشرقية قام مؤخرا بزيارة تفقدية للوقوف على نسب الإنجاز لهذه المشاريع، وبالذات فيما يتعلق بمحطات وشبكات تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام.

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» الفترة الماضية

وكشف المهندس الملا أنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تصميم ودراسة وإعداد مخططات أعمال تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء ضاحية الملك فهد، وذلك تمهيدا لطرحها بالمراحل التالية وفقا للمخصصات المالية المعتمدة، فيما يتم حاليا رفع كفاءة محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، والذي يتمثل في تنفيذ خط طرد بقطر 1400 ملم وبطول 2500 متر طولي، وذلك من محطة ابن خلدون إلى محطة الغربية 1، وكذلك الثقب الأفقي أسفل طريق الملك عبدالعزيز «طريق الميناء» بقطر 2100 ملم لتفعيل بعض الشبكات على محطة الخالدية، وثقوب أفقية أسفل طريق شارع الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بأقطار 1400 ملم و2000 ملم لتفعيل محطة حي الضباب، إلى جانب وحدات الضخ وخطوط الطرد لها بمواقع مختلفة بالدمام، وشبكات انحدار بحي «النور وبدر وأحد»، علما بأن نسبة الإنجاز بلغت 58 %.

» جدول زمني

وشدد الملا على أن الأمانة تبذل مساعيها للانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المحدد ضمن الجدول الزمني الذي تم وضعه، وكذلك تسعى جاهدة وبشكل مستمر من أجل الحد من الأخطار والآثار التي قد تتسبب فيها الأمطار في موسم هطولها، كما أنها تواصل الجهود من أجل استكمال ومواصلة المشاريع التنموية والتي تخدم المواطنين والمقيمين، موضحا أن الأمانة حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال مواسم الأمطار الماضية من خلال منظومة شبكات تصريف مياه الأمطار.