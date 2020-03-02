شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الملك فيصل يحصدون 8 جوائز في «دوفات» والان نبدء بالتفاصيل

حصد طلبة كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، 8 جوائز في مؤتمر دبي الدولي لعلوم وتكنولوجيا الصيدلة «دوفات 2020» في دورته الـ 25، والذي أقيم من 25 إلى 27 من شهر فبراير الماضي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية د. بندر الضبيب، أن هذا النجاح والتميز هو حصيلة جهود مشتركة من جميع منسوبي الجامعة، واهتمام من مدير الجامعة، من خلال الدعم لمبادرات تعزيز برامج التطوير المهني للطلبة، وفتح مجالات المشاركات التنافسية الإبداعية والابتكارية، والعمل على تحقيق مستهدف تحليق خريجي الجامعة بثلاثة أجنحة، الجناح المعرفي، والمهني، والمهاري، بما يسهم في تأهيله بشكل تكاملي مستقبلي لسوق العمل.

وأوضح د. الضبيب أن طلبة الكلية الذين حصلوا على الجوائز، حققوا مراكز مختلفة من ناحية أفضل عرض بحثي، وأفضل ملصق منظم، وأفضل عرض ملصق بحثي، وأفضل ملصق بحثي مبتكر، وأفضل جودة ملصق بحثي.

يُذكر أن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، شارك فيه عدد من الأطباء والصيادلة والمتحدثين المحليين والعالميين، وشركات الأدوية وتكنولوجيا الدواء والمستلزمات الصيدلانية المحلية والعالمية.