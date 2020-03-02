شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مستشفى «احترازيا» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن القطاعات الصحية بالمملكة خصصت نحو 25 مستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد.

» أسرة العزل

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات التعامل مع الفيروس، أمس، أنه تم تخصيص 8000 سرير للعناية المركزة، منها 2200 سرير مخصصة لحالات العزل.

» تقييم الوضع

ونوه بأنه يتم على مدار الساعة مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة، وتقييم الوضع الراهن، وأن الوزارة تتابع التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول.

» فحص القادمين

وأشار إلى تطبيق عدة إجراءات بالمنافذ، منها فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة، وتطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية.

» قيادة وتحكم

ولفت العبدالعالي إلى أنه يتم فحص العينات للحالات المشتبه بها في المختبر الوطني في مركز القيادة والتحكم.

» منع الوفادة

وتتابع وزارة الخارجية الأخبار والتقارير الصحية العالمية عن انتشار الفيروس، وأصدرت أكثر من بيان توضح فيه الإجراءات التي اتخذت بشأن منع وفادة الفيروس للمملكة.

» خطط طوارئ

وتنسق الوزارة مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، بشأن تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة مسبقًا، حال انتشار الفيروس في أي من الدول، والتأكد من اتباع الإرشادات الواجب تطبيقها بالنسبة للسعوديين المقيمين.

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» إجراءات دقيقة

وأوضحت الوزارة أن هذه الإرشادات تتصاعد بتصاعد التنبيه، والوصول إلى مرحلة الخطر، وفي هذه الحالة، تُتخذ إجراءات أكثر دقة، قد تصل إلى الإجلاء، مشيرةً إلى أن المملكة سيّرت رحلات خاصة؛ لإجلاء المواطنين من الدول الموبوءة.

» تعليق التأشيرات

أما وزارة الحج والعمرة، فأشارت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، والتي شملت إيقاف تأشيرات العمرة، وتعليق قدوم من صدرت لهم التأشيرات.

» تعطيل الأنظمة

وأشارت إلى وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، ونظام معالجة التأشيرات، خلال 10 دقائق من اتخاذ القرار، إضافةً إلى تعميم هذه القرارت على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة، والتي تبلغ 700 شركة، وجميع الوكلاء في جميع أنحاء العالم، والذين يصل عددهم إلى 6500 وكيل.

» حصر المعتمرين

وأكدت الوزارة أن أول إجراء يوم اتخاذ القرار، كان حصر أعداد المعتمرين الموجودين في المملكة، والذي وصل يوم صدور القرار إلى نحو 469 ألف معتمر من جميع دول العالم.

» خطة متابعة

وبدأت الوزارة خطة لمعرفة مواعيد رحلات مغادرتهم، والتنسيق مع شركات التأمين، لتفعيل الجزء الثاني من وثيقة التأمين الشامل، التي تضمن تأمين السكن والإعاشة للمعتمرين، في حال إلغاء أو تأخير الرحلات.

» تأشيرات سياحية

من ناحيتها، كشفت وزارة السياحة عن وصول 400 سائح إلى المملكة بتأشيرات سياحية، وأنها سخرت الجهود والإمكانات للرد على استفسارات القادمين، مشيرةً إلى تعليق التأشيرات السياحية لـ22 دولة، التي تفشى فيها الفيروس فقط، أما باقي الدول، فيمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرات.