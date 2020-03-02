شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة بـ «عالمي» الدفاع المدني بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق محافظ النعيرية إبراهيم الخريف صباح أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالنعيرية تحت شعار «السلامة أولاً»، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

ودشن المحافظ المسيرة التوعوية بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد ماجد القحطاني من أمام مبنى المحافظة، وجالت المسيرة ميادين وشوارع المحافظة الرئيسة، بمشاركة آليات وسيارات القطاعات الأمنية والهلال الأحمر وقوة النعيرية، فيما نفذ الدفاع المدني عددا من الفعاليات التوعوية المتنوعة، الموجهة لجميع منسوبي مدارس التعليم العام، اشتملت على إقامة محاضرات توعوية وتدريب الطلاب على وسائل السلامة داخل المدارس، وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، ونشر مفهوم الشعار «السلامة أولا»، إلى جانب تطبيق عملي لكيفية استخدام طفايات الحريق.

بدورهم، شارك طلاب وطالبات روضة وابتدائية نطاع بفعاليات الدفاع المدني، في مكتب المحافظ، وكذلك في مبنى الدفاع المدني بالمحافظة، وقدمت قائدة المدرسة مقبولة السبيعي هدايا تذكارية بهذه المناسبة لمحافظ النعيرية، وكذلك لمدير الدفاع المدني.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم في الأول من مارس من كل عام، مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، وجاء اختيار شعار هذا العام «السلامة أولا» لأهمية السلامة العامة في حياة الإنسان، التي تعتبر مسؤولية الجميع من الأسرة والمدارس والمجتمع، وغرس مفاهيم السلامة لدى الجميع حتى يعيشوا حياة آمنة، بعيدة عن المخاطر التي تهدد حياتهم.