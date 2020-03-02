شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عناصر في الخطة الإستراتيجية لـ «صم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، اعتماد خطة النادي الإستراتيجية والمستقبلية لعام ١٤٤١- ١٤٤٢هـ ورؤيته، وذلك في اللقاء الأول لأعضاء الجمعية العمومية التي طرحت ضرورة إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع، والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية، منوها بدوره للمجالات التي تم اعتمادها، وهي تتركز في ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك النشاط الثقافي، ويتمثل في الجانب الفني مثل الفن التشكيلي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات المتنوعة، وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة؛ لإقامة الدورات التدريبية المختلفة، وتنظيم المحاضرات التوعوية والتأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم، إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب في ذلك، كذلك النشاط الاجتماعي ويتمثل في المشاركة في أسابيع الأصم العربي، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية وتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية، وتنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام إلى جانب استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم.

كما نوّه الباحص بأن النادي حقق طيلة السنوات الماضية أكثر من ٢٥ إنجازا في مختلف البطولات، ومنها العام الماضي تحقيق النادي المركز الأول على مستوى المملكة في ألعاب القوى وغيرها من الألعاب المختلفة والمشاركات المتنوعة، مؤكدا أن النادي يطمح لأن تكون لديه منشأة رياضية نموذجية تكتمل فيها كافة الخدمات.

وأضاف قائلا: كما يقدم النادي عدة مناشط ثقافية واجتماعية، مثل نشاط المكتبة العامة في مجال البحث والقراءة الحرة والاطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمشاركات في الندوات وتنظيمها، والمسابقات الوصفية مع إعطاء جانب مهم لدورة لغة الإشارة.