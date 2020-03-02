3 عناصر في الخطة الإستراتيجية لـ «صم الشرقية»

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كما نوّه الباحص بأن النادي حقق طيلة السنوات الماضية أكثر من ٢٥ إنجازا في مختلف البطولات، ومنها العام الماضي تحقيق النادي المركز الأول على مستوى المملكة في ألعاب القوى وغيرها من الألعاب المختلفة والمشاركات المتنوعة، مؤكدا أن النادي يطمح لأن تكون لديه منشأة رياضية نموذجية تكتمل فيها كافة الخدمات.
وأضاف قائلا: كما يقدم النادي عدة مناشط ثقافية واجتماعية، مثل نشاط المكتبة العامة في مجال البحث والقراءة الحرة والاطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمشاركات في الندوات وتنظيمها، والمسابقات الوصفية مع إعطاء جانب مهم لدورة لغة الإشارة.
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