شكرا لقرائتكم خبر عن آليات وسيارات سلامة حديثة في احتفالات الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل المعرض على عدة أجنحة تختص بعمليات الإنقاذ والإطفاء والسلامة والإسعافات ومواجهة الكوارث، إضافة إلى مشاركة دائرة الإطفاء في شركة عمليات الخفجي المشتركة، ومشاركة بعض المستشفيات في المحافظة.
كما شملت المناسبة نشاطات أخرى منها استعراض للآليات والمعدات الفنية والسيارات الحديثة التي أدخلت أخيرا في الخدمة؛ نظرا لظروف وطبيعة المنطقة، إلى جانب فقرات قدمتها بعض مدارس المحافظة.
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