شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حواجز خرسانية من محيط 63 مجمعا سكنيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أنه تم الانتهاء من إزالة الحواجز الخرسانية من محيط 63 مجمعا سكنيا بالخبر من أصل 97 مجمعا سكنيا قائما بالتعاون مع شرطة الخبر، وذلك تنفيذا للقرار القاضي بإزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية وبعض المباني والشوارع.

وقال م. الزايدي إنه تم تكثيف العمل خلال شهر لإزالة تلك الحواجز التي كانت تشكل تشوها بصريا وتعيق الحركة المرورية، إضافة إلى تعدي بعض تلك المجمعات على الممتلكات العامة، موضحا أنه تم تحسين بعض المواقع التي كانت مغلقة بالحواجز مسبقا من خلال تجميلها وزراعة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بها ضمن جهود بلدية الخبر في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية.

ونوه الزايدي بأنه يجري استكمال العمل حاليا لإزالة باقي الحواجز من المجمعات المتبقية والمتوقع استكمالها خلال الشهر القادم.