شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أمس، حفل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، تحت شعار «السلامة أولا»، بحضور عدد من مديري الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية بالمحافظة، والذي تنفذه الإدارة العامة للدفاع المدني، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، حيث خصصت الفترة الصباحية للزيارات الطلابية، والفترة المسائية لعموم الزوار للمعرض التوعوي والتعليمي المصاحب والذي خصص لوسائل السلامة، ولمدة أربعة أيام.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن السلامة الزراعية وجهود الدفاع المدني في السلامة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للري والقيام بواجباتها الساعية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما تم تكريم الرعاة والداعمين.

وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء العقيد د. دهام الجبلي أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تهدف للتذكير بأهمية الجهود التي يقوم بها رجال الدفاع المدني بحماية الأرواح والمكتسبات الوطنية وتعرضهم للمخاطر أثناء أداء أعمالهم، ويأتي شعار هذا العام «السلامة أولا» ترسيخا لمفهوم السلامة لدى أفراد المجتمع حتى يكون اتباعها من السلوكيات المحببة في الأسرة، وتعتبر متطلبات السلامة العامة من الوسائل المهمة في تحقيق الحفاظ على النفس والمال التي وردت في الشريعة الإسلامية ضمن الضروريات الخمس، وتحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء على نشر رسالتها التوعوية والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في رفع مستوى الوعي الوقائي بين المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مما له الأثر الإيجابي في التقليل من الحوادث اليومية، وقد خصصت إدارة الدفاع المدني بالأحساء معرضا بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من حضور المعرض للتعرف على وسائل السلامة وكيفية استعمالها للحفاظ على سلامتهم من المخاطر، وذلك في الفترة الصباحية والفترة المسائية للعوائل.

ونوه إلى أن الدفاع المدني يحظى دوما بالدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- حتى أصبح يضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال بجوانب عدة، ومنها توفير المعدات والآليات والأجهزة الفنية المتقدمة، وكذلك تخصيص الخطط التدريبية للسواعد البشرية في أفضل الأكاديميات المتخصصة بعلوم الحرائق والسلامة.

وعبر العقيد الجبلي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء؛ لرعايته فعاليات الدفاع المدني وما يحظى به هذا الجهاز من دعم ومساندة من سموه، ما يعد حافزا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع بالمحافظة.