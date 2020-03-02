شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد الخريجين بمهارات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا برنامجا تدريبيا لعدد من الطلبة خريجي الجامعات والكليات والمعاهد، من خلال إدارة الموارد البشرية، حيث تم تزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم في سوق العمل.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية جمال السليمان أنه تم وضع برنامج تدريبي لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد بهدف إكساب الطلبة القدرات والمهارات العملية في مجالات العمل المختلفة والتدريب على التكيف والتعامل مع بيئة العمل.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى نقل الطلّاب المتدربين من مستوى المعرفة المحدود إلى مستوى أفضل يمكنهم من مُمارَسة الخدمة بشكل مستقل في المستقبل، كما أنّ التدريب الميداني يمثل العمليات التي تتم من خلالها ممارسة الأعمال الميدانيّة باستخدام مجموعة من الأُسُس، وذلك بهدف مساعدة الطالب على اكتساب المعارف المختلفة والخبرات الميدانيّة والإدارية والمهارات الفنية.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم تدريب عدد 149 طالبا وطالبة ما بين خريجي جامعات ومعاهد وكليات، بحيث يساهم ذلك بشكل كبير في النمو المهني للطالب من خلال الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بالإضافة إلى الالتزام التام بمنهج تدريبي يتم تطبيقه.

وقال إن هذا البرنامج يأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الأمانة وقطاع التعليم ومن باب مسؤولية الأمانة الاجتماعية من خلال تقديم برامج تدريبية تفيد الطلبة حديثي التخرج في سوق العمل.