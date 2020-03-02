شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بقيق: جهود كبيرة لرجال الإطفاء في حماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

نوه محافظ بقيق محمد المتحمي بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، في توعية أفراد المجتمع، مؤكدا أهمية القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

جاء ذلك لدى تدشينه أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، المقام تحت شعار «السلامة أولا»، بتنظيم من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمتابعة من مديرها المقدم فهد القحطاني، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وشركة أرامكو السعودية، وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق.

وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة شرحا مفصلا عن الفعاليات المقامة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور الدفاع المدني والاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن معرضا ونشرات توعية يجري توزيعها في عدد من المواقع بالمحافظة. وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير على الداعمين والمشاركين.