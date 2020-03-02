شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقود لتقديم خدمات أكاديمية لكلية الأمير سلطان العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وكلية الأمير سلطان العسكرية 3 عقود لتقديم خدمات أكاديمية واستشارية، وذلك صباح أمس في مبنى الإدارة بالمدينة الجامعية.

حضر توقيع العقود مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش ووقعها عميد معهد الدراسات الاستشارية بالجامعة د. عبدالكريم الهويش بالتعاون مع عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة وتضمنت تقديم الخدمات لصالح كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ويمثلها عميد الكلية د. عيدان الزهراني لكل من كلية التمريض «قسم التمريض» وقسمي «الرعاية التنفسية» و«المختبرات الإكلينيكية» بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وذكر د. الهويش أن عقد التعاون يهدف إلى مساعدة كلية الأمير سلطان لاعتماد برامج أكاديمية ضمن الخطة الإستراتيجية لكلية الأمير سلطان للاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي حسب تصنيف الهيئة الوطنية للتقويم وللاعتماد البرامجي بالمملكة تحت مظلة معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، منوها إلى أهمية هذه الاتفاقية بسبب قوة الإمكانات البشرية والتقنية ولما تتمتع به الجامعة بوجود كادر أكاديمي متقن للمهنة، وهذا يعطي دافعا للكثير من الجهات بطلب الخبرات والاستفادة منها.

وأضاف د. الهويش أن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد أهمية تبادل الخبرات بين الجهات والقطاعات الحكومية مما يؤكد الترابط بين الجهات في الاتفاقيات، وتأصيلًا وتفعيلًا للتعاون المشترك بين الطرفين في اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من تقديم التعاون الأكاديمي لتعزيز التفاهم المتبادل في المجالات.