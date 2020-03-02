شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلوى يحتضن «السلامة أولا» والان نبدء بالتفاصيل
وقد تجول المحافظ في أركان معرض الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، وأبدى إعجابه بما شاهده من تطور ملحوظ في هذا الجهاز المهم، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وقدم المحافظ شكره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة على الجهود التي يقومون بها لتوعية المواطنين والمقيمين وتوضيح مدى تطور الأجهزة والآليات، والاستفادة منها لإنقاذ الأرواح في الحوادث المرورية والحريق لاسمح الله بما يضمن سلامتهم.
حضر حفل الفعاليات المقامة مدير شرطة محافظة العديد العميد فهد الحقباني، ومدير الدفاع المدني بمحافظة العديد العقيد محمد آل معمر، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة من مدنيين وعسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز سلوى يحتضن «السلامة أولا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.