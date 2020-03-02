شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلوى يحتضن «السلامة أولا» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح محافظ العديد سعد العجلان، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمقر الدفاع المدني بمركز سلوى.

وقد تجول المحافظ في أركان معرض الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، وأبدى إعجابه بما شاهده من تطور ملحوظ في هذا الجهاز المهم، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وقدم المحافظ شكره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة على الجهود التي يقومون بها لتوعية المواطنين والمقيمين وتوضيح مدى تطور الأجهزة والآليات، والاستفادة منها لإنقاذ الأرواح في الحوادث المرورية والحريق لاسمح الله بما يضمن سلامتهم.

حضر حفل الفعاليات المقامة مدير شرطة محافظة العديد العميد فهد الحقباني، ومدير الدفاع المدني بمحافظة العديد العقيد محمد آل معمر، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة من مدنيين وعسكريين.