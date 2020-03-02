شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يتفقد جناح تعليم الشرقية المشارك في المعرض والان نبدء بالتفاصيل

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح أمس جناح إدارة التعليم بالشرقية في معرض الدفاع المدني. وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، ومدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، إلى جانب مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالله الشمراني، ورئيس قسم السلامة المدرسية نايف الزهراني، ومساعدة مدير الأمن والسلامة بالجانب النسائي ابتسام بوبشيت، حيث استمع سموه من قبل أبنائه وبناته الطلاب والطالبات لشرح موجز حول مشاركاتهم وابتكاراتهم، التي تعنى بمجال الأمن والسلامة، وشكر سموه المساهمين على الجهود المبذولة لتحقيق السلامة الآمنة. وأكد د. الشلعان أن التعليم لا يقف عند تأدية واجباته تجاه ممارسة العملية التعليمية فقط، بل يتعدى حدود ذلك بكثير من خلال تبنيه لخارطة برامج واسعة ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم، كما نوه مدير التعليم بأن الأمن والسلامة والمسيرة التعليمية هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوجد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في حال افتقارنا لتطبيقات وأدوات الأمن والسلامة داخل المبنى المدرسي باعتباره حجر الزاوية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومشجعة، مشيرا إلى حرصهم على تنفيذ أكثر من خطة إخلاء لكل مدرسة خلال العام الدراسي بشكل مجدول وبإشراف مباشر من قبل إدارة الأمن والسلامة وبمتابعة دقيقة باستخدام منصة، حيث تقوم كل مدرسة بإدخال بيانات كل عملية إخلاء افتراضية يتم بعدها إصدار تقرير يبين كل الجوانب ويتخلله وضع فرص التحسين بما يحقق الأهداف المنشودة.

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