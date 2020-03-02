شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات مدرسة بالدمام يشاركن في «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت إدارة الخدمات ببلدية غرب الدمام طالبات ومنسوبي المدرسة الحادية عشرة الابتدائية للبنات بحي الفيصلية بزراعة الأشجار وتوعية الطالبات بأهمية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

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