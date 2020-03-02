شكرا لقرائتكم خبر عن أميرالشرقية يقلد اللواء السويلمي رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه عبر اللواء السويلمي عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، يستنير بها وزملاؤه للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - يحفظها الله-.
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