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أميرالشرقية يقلد اللواء السويلمي رتبته الجديدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء إبراهيم السويلمي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة. مباركا سموه للسويلمي هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه عبر اللواء السويلمي عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، يستنير بها وزملاؤه للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - يحفظها الله-.

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