شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. توزيع 9600 مادة دعوية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة عن تقرير إنجازاتها خلال النصف الأول من هذا العام 1441هـ، الذي احتوى على عدة إنجازات منها «اهتداء 24 مسلما جديدا، وتوزيع 9607 مواد دعوية، وتنفيذ 221 برنامجا دعويا، وإقامة 26 جلسة شبابية، والقيام بتوزيع 220 حقيبة شتاء، وإقامة 492 محاضرة ودرسا، و75 جولة للسيارة الدعوية والمصلى المتنقل». أوضح ذلك رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تزامنا مع تحول مسمى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وذلك بعد انضمامها «إداريا وماليا» لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ودعا القحطاني بهذه المناسبة الداعمين والمحسنين للمشاركة في هذه الإنجازات.

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