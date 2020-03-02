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ضبط مواطنين أطلقا النار على شخصين في حائل 

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2020-03-02

ضبط مواطنين أطلقا النار على شخصين في حائل 

تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل عن ضبط متهمين أطلقا النار أمس الأحد على شخصين.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد بلاغاً عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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