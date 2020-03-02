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2020-03-02 أربعيني يطلق النار على مواطنين ومقيم في الدوادمي سلم نفسه لرجال الأمن بعد تضييق الخناق عليه متابعات الخليج 365 - واس أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بمحافظة الدوادمي، فيما سلم الجاني نفسه عقب تضييق الخناق عليه. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في صباح يوم الأحد الموافق 6 / 7 / 1441هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغاً، عن تعرض 3 أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني – مواطن في العقد الرابع من العمر – من الموقع بمركبة قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح، حيث تم على الفور متابعته وتضييق الخناق عليه مما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الامن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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