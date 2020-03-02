- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم انفجارات عنيفة تهز بغداد بعد انسحاب علاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انفجارات عنيفة تهز بغداد بعد انسحاب علاوي
أنباء عن سقوط 4 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفاد مراسل قناة العربية/ الحدث، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد بعد انسحاب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.
بدورها، تحدثت مصادر أمنية عراقية عن سقوط 4 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأكدوا إطلاق صفارات الإنذار.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء أمس الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية، في عقد جلسة استثنائية للتصويت.
وفي تغريدات له عبر تويتر، قال علاوي: إنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة، مضيفًا: “أن الخيار كان بسيطًا وواضحًا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”.
وطالب الرئيس المنسحب الشارع بالاستمرار في الضغط من خلال المظاهرات السلمية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح، بحسب تعبيره.
وكشف أنه تعرض لضغوط سياسية هدفها تمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي يشكلها، مؤكدًا: “اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة تهز بغداد بعد انسحاب علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.