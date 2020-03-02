انفجارات عنيفة تهز بغداد بعد انسحاب علاوي

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفاد مراسل قناة العربية/ الحدث، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد بعد انسحاب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

بدورها، تحدثت مصادر أمنية عراقية عن سقوط 4 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأكدوا إطلاق صفارات الإنذار.

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وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء أمس الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية، في عقد جلسة استثنائية للتصويت.

وفي تغريدات له عبر تويتر، قال علاوي: إنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة، مضيفًا: “أن الخيار كان بسيطًا وواضحًا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”.

وطالب الرئيس المنسحب الشارع بالاستمرار في الضغط من خلال المظاهرات السلمية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح، بحسب تعبيره.

وكشف أنه تعرض لضغوط سياسية هدفها تمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي يشكلها، مؤكدًا: “اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق”.

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