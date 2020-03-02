ما مدى فائدة الكمامات للحماية من كورونا ؟

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

طرحت الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية سؤالًا بشأن ما هي أفضل حماية ضد التقاط فيروس كورونا المستجد؟ أو على وجه الخصوص ما مدى فائدة الكمامات أو أقنعة الوجه؟

هذا السؤال جاء في صحيفة الجارديان البريطانية بين أكثر الأسئلة شيوعًا.

وردًّا على ذلك، يقول الأطباء: إن هناك القليل من الأدلة على أن الأقنعة تحمي مرتديها من العدوى، بدلًا من ذلك، يوصي الأطباء الناس بغسل أيديهم بانتظام، وتنظيف الأسطح في العمل أو المنزل ومقابض الأبواب بمواد مطهرة، بالإضافة إلى محاولة تجنب لمس عيونهم وأنفهم وفمهم، بحسب “سكاي نيوز”.

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ويحث مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم الجمهور على التوقف عن شراء الكمامات إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة أو إذا لم يكونوا يقومون برعاية شخص مريض؛ وذلك لأن الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية يحتاجون إلى عدد كبير من الأقنعة والكمامات؛ لأنهم على اتصال مباشر مع المرضى المصابين ويجب تغيير كماماتهم بشكل متكرر.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، خلال مؤتمر صحفي: “هناك ضغوط شديدة على معدات وأدوات الحماية في جميع أنحاء العالم.. إن شاغلنا الأساسي هو ضمان حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وحماية المعدات والتجهيزات التي يحتاجون إليها لأداء وظائفهم”.

وأضاف ريان أن الكمامات تمنع الشخص المريض في المقام الأول من إصابة شخص آخر سليم بالعدوى، مضيفًا أن “هناك حدودًا لم يمكن للكمامات توفيره من الحماية من الإصابة بالعدوى، وأن أهم شيء يمكن لأي شخص القيام به هو غسل اليدين، والحفاظ عليهما بعيدًا عن الوجه، والاهتمام بتوفير النظافة الدقيقة للغاية”.

وتوصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بأن يستخدم العاملون في المجال الصحي الكمامات الجراحية لتغطية أفواههم وأنوفهم، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوعزوا لهم بارتداء الكمامات المعروفة باسم “إن 95″، وهي أكثر سمكًا وتتناسب بشكل أكبر حول الفم والأنف، وتمنع الجزيئات الأصغر حجمًا بكثير من الكمامات الجراحية الزرقاء.

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