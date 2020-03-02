، في "الكلاسيكو الإسباني" .. "الريال" يهزم "البرشا" ويخطف الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسم ريال مدريد كلاسيكو الكرة الإسبانية لصالحه وارتقى لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 56 نقطة على القمة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني، عقب تلقيه خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وكان الريال الأكثر استحواذًا على الكرة خلال الشوط الأول، فيما كان برشلونة الأخطر على المرمى، غير أن الفريق الملكي فرض هيمنته على معظم فترات الشوط الثاني.

وافتتح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور التسجيل الدقيقة 71، قبل أن يضيف (البديل) ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحقق الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني على ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الريال منذ 25 أكتوبر عام 2014.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الكثير من الهدوء داخل أروقة الريال، بعدما عانى الفريق الملكي بسبب اهتزاز نتائجه في الفترة الأخيرة، بتعادله مع سيلتا فيغو وخسارته أمام ليفانتي بالدوري الإسباني، بخلاف خسارته الموجعة 1 - 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن هذا هو الفوز الـ73 للريال على برشلونة في لقاءاتهما بالدوري الإسباني، مقابل 72 فوزًا للفريق الكتالوني.

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