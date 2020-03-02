محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع معهد إعداد القادة أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي. وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط. وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة. Advertisements ابن زكري يحاضر عن تحليل المباريات بتقنية الفيديو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01 أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي. وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط. وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة. 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 10:51 PM بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالتعاون مع معهد إعداد القادة أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي. وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط. وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة. ، ابن زكري يحاضر عن تحليل المباريات بتقنية الفيديو ،

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