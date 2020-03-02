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موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليه

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين وبرشلونة.

وكان للكرة نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.

التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.

كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.

موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليه

محمد السيّد الخليج 365 2020-03-01

نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان للكرة السعودية نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.

التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.

كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين برشلونة وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441

10:40 PM

اخر تعديل

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441

01:01 AM

نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان للكرة السعودية نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.

التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.

كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين برشلونة وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.

، موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليه ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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