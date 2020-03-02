، موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة.
وكان للكرة السعودية نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.
التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.
كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين برشلونة وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.
موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليهمحمد السيّد الخليج 365 2020-03-01
نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة.
وكان للكرة السعودية نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.
التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.
كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين برشلونة وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:40 PM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:01 AM
نشر موقع "goal" العالمي في نسخته الإنجليزية تقريراً عن أكثر مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول بسبب مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة.
وكان للكرة السعودية نصيب من التقرير حيث قالت إن الكلاسيكو الأبرز عادة ما يكون بين الهلال والاتحاد كما نشر الموقع عدد من مباريات الكلاسيكو المشتعلة في عدد من الدول.
التقرير ذكر أن مباراة الكلاسيكو الأبرز في فرنسا تكون بين باريس سان جيرمان ومارسيليا وفي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت وفي البرتغال بين بنفيكا وبورتو وفي هولندا بين أياكس وفينورد.
كما تحدث عن الكلاسيكو في الولايات المتحدة بين جالاكسي ولوس أنجليس وفي ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وفي تشيلي بين كولوكولو ويونيفرسيداد وفي الإكوادور بين برشلونة وايمليك وفي الأوروغواي بين بينارول وناسيونال.
، موقع عالمي يتحدث عن الكلاسيكو الأبرز في الكرة "السعودية".. تعرف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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