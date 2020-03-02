السعودية تضع ألية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

صرحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بالبيان الصادر عنها اليوم أنه تم وضع آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، والتي ستتم عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، جاء ذلك عقب الإعلان عن تعليق الدخول إلى المملكة بشكل احترازي مؤقت.

كما أشار البيان أن من لديه أي مطالبات يتوجه إلى وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، وان من لديه أي استفسار في هذا الشأن يمكنه التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة عبر البريد الإلكتروني ” ‏[email protected] ” أو بالاتصال على رقم “00966920002814”.

كما صرحت وزارة الصحة السعودية، أن حتي الأن لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة وانها خالية من أى إصابات ،مؤكدة أنها تواصل جهودها الوقائية والاحترازية لمنع وصول المرض إلى أراضيها.