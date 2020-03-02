السعودية تعلن عدم توقف تأشيرات العمل بالمملكة

كشف اليوم مسؤول بوزارة الخارجية السعودية،خلال المؤتمر الصحفي لتوضيح الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد الذي عقدته وزارتي وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والصحة في المملكة العربية السعودية، أنه حتي الآن لم يتم توقف إصدار تأشيرات العمل إلى المملكة.

وفي سياق متصل تم التأكيد على أن القرار الذي اتخذته المملكة بشأن تعليق إصدار التأشيرات هو تعليق مؤقت، كما أوضحت السلطات السعودية أن قرار عودة إصدار التأشيرات سواء السياحية أو العمرة أو غيرها من عدمه يرجع لتعليمات من الجهات العليا وبناءً على التوصيات فى اللجان المشكلة لهذا الغرض.

كما أكد المصدر ان المملكة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا، كما أشار الى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل بكافة طاقتها لتعقيم وغسل الحرم الشريف 4 مرات يوميًا.