الجوازات توضح عقوبة مخالفة مدة «تأشيرة الخروج» وعدم تجديد هوية المقيم

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، فرض غرامة 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة.
جاء هذا ردًّا على سؤال يقول صاحبه: «أنا سويت خروج نهائي، ثم جلست مدة شهرين من بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي.. هل يحق لي أن أمدد مدة أكتر من شهرين؟».
وفي ردها، قالت «الجوازات»: «في حال عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة، تُفرض غرامة ١٠٠٠ ريال ليتمكن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار أخرى جديدة»، مؤكدةً سريان صلاحية «هوية مقيم» كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراء.
وفي شأن متصل، أكدت «الجوازات» أن عدم تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضه للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة، موضحةً أن الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع إلى 1000 ريال، ويتم الإبعاد في الثالثة.
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