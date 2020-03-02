بالفيديو.. هذه الأغذية تقوي جهاز المناعة ضد فيروس كورونا

أكد العالم المتخصص في أمراض السرطان، الدكتور فهد الخضيري، أهمية تناول مضادات الأكسدة لمواجهة مخاطر الأمراض الفتاكة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.
وفي مقطع فيديو، شدد الخضيري أيضًا على أهمية تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سي) مثل الليمون والبرتقال، والشاي الأخضر، إضافة إلى الثوم والبصل والحبة السوداء واللبان والعسل.
وأكد الخضيري، أن الأغذية بشكل عام، بما فيها الورقيات والفاكهة، تقوي جهاز المناعة وتجعل الإنسان جاهزا ومستعدا لمكافحة أية أمراض وليس كورونا فقط.
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