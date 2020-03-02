خبير أرصاد يحدد موعد تحسُّن أجواء المملكة وخلوها من العواصف الترابية

توقع خبير الأرصاد الجوية صالح الربيعان، أحوال الطقس في ربوع المملكة خلال الأيام المقبلة، فيما حدد موعد موجة الدفء التي ستتأثر بها المناطق الشمالية.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الربيعان: :بإذن الله تعالى سنعيش أجواء لطيفة خلال الثلاثة أيام القادمة، حيث ستخلو الأجواء من العواصف الترابية والرياح النشطة.

ولفت الربعيان، إلى أنه في ظل هذه الحالة، ستبقى المناطق الشمالية باردة ليلًا، ومن الخميس المقبل ستتأثر بموجة دفء جديدة لا تدوم طويلًا.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 4 مناطق، مع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية، قال هيئة الأرصاد: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.

وتوقعت هيئة الارصاد، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، وبسرعة 15-45 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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