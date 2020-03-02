محافظ الجموم يفتتح معرض الدفاع المدني

افتتح محافظ الجموم فهد القثامي معرض الدفاع المدني والحفل الخطابي المصاحب، والذي نفذته إدارة الدفاع المدني بالجموم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي، بالتعاون مع بلدية عسفان وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة وذلك بالمركز الحضري ببلدية عسفان. واشتمل الحفل على مشاهد توعوية وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة. ويستمر المعرض 3 أيام ويستقبل الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية، وتنطلق المحاضرات التوعوية من الاثنين في الجهات التعليمية بالمحافظة.



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