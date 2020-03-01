

الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

يشارك فريق الصقور

وسيقدم فريق الصقور السعودية خلال المعرض ، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في أفريقيا ، عروضاً جوية مميزة في سماء مطار الجربة يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ التي تعكس الصورة المشرفة لقواتنا المسلحة وكفاءتها العالية وتشريف للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والداخلية .

// انتهى //

23:35ت م

0319



الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسيشارك فريق الصقور السعودية في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع ( IADE ) الذي سيقام في تونس خلال الفترة من 9 ـ 13 رجب 1441هـ ، ويجمع أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي .وسيقدم فريق الصقور السعودية خلال المعرض ، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في أفريقيا ، عروضاً جوية مميزة في سماء مطار الجربة يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ التي تعكس الصورة المشرفة لقواتنا المسلحة وكفاءتها العالية وتشريف للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والداخلية .// انتهى //23:35ت م0319

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق الصقور السعودية يشارك في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع ( IADE ) بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.