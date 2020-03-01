السعودية اليوم / محافظ العويقيلة المكلف يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

افتتح محافظ العويقيلة المكلف حسين عبدالرحمن الدغيم، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولا " ، وذلك في مقر المحافظة .

واستعرضت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أبرز آلياتها وأحدث التجهيزات المتطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ .

وجرى تكريم الجهات المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة.

// انتهى //

23:32ت م

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