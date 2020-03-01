السعودية اليوم / مستوطنون يهود يقتلعون مئات من شتلات الزيتون شرق رام الله



رام الله 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

اقتلع مستوطنون يهود اليوم مئات من شتلات الزيتون من أراضي الفلسطينيين قرب قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية في القرية، بأن مستوطني مستوطنة "عادي عاد" الجاثمة على أراضي القرية اقتلعوا 200 شتلة زيتون من أرض تعود ملكيتها إلى حسين أبو عليا.

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23:28ت م

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