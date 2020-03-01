السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يستقبل منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية



تونس 6 رجب 1441هـ الموافق 1 مارس 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

23:27ت م

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