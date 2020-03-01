السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يستقبل وزراء داخلية لبنان والكويت والأردن وفلسطين



تونس 6 رجب 1441هـ الموافق 1 مارس 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، معالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ومعالي وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

// انتهى //

23:23ت م

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