السعودية اليوم / التشيك تعلن أول ثلاث إصابات بكورونا المستجد



براغ 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أعلنت جمهورية التشيك اليوم تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى أشخاص زاروا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة.

وأكد وزير الصحة التشيكي آدم فويتيش للصحافيين "سجلنا أول ثلاث إصابات بفيروس كوفيد 19".

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23:10ت م

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