ترامب يعرض مساعدة إيران في مواجهة "كورونا" بشرط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن استعداده لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بشرط "أن يطلبوا ذلك".



وقال ترامب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في واشنطن "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك، لكن الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت إيران رسميا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا، التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران.

وانتشر الفيروس حتى الآن في أكثر من 60 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.

وكان المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور أعلن، السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا، مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.

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وقال جاهانبور للتلفزيون الرسمي "للأسف توفي 9 أشخاص بسبب الفيروس في الـ24 ساعة الماضية".

وتابع "عدد الوفيات الآن 43، وعدد حالات الإصابة المؤكدة منذ الجمعة 205، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني "البرلمان الإيراني" أسد الله عباسي، السبت، إصابة 5 نواب بالمجلس بفيروس كورونا.

وأضاف عباسي، وفق تقرير وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، أنه تم إجراء التحاليل اللازمة لـ100 نائب بالمجلس، مطالبا جميع نواب المجلس بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

كان عباسي أعلن، الجمعة، توقف المجلس عن العمل حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واستهدف "كورونا" مسؤولين حكوميين في إيران، آخرهم مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار التي أُخضعت للحجر الصحي في المستشفى، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور.

