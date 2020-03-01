- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أبناء الملك سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ الشثري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أبناء الملك سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ الشثري
قدموا إلى سيارته لتلقي تعزيته وعدم تكليفه عناء النزول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو مؤثر عزاء الشيخ ناصر الشثري لأبناء الملك سعود في وفاة الأمير طلال بن سعود رحمه الله.
وبين المقطع الذي نشره حساب الملك سعود على موقع تويتر، خروج أبناء الفقيد إلى الشيخ ناصر الشثري في سيارته لتلقي تعزيته وعدم تكليفه عناء النزول من السيارة؛ نظرًا لظروفه الصحية.
وبحسب الفيديو، سأل أبناء الملك سعود عن حال الشيخ الشثري، كما قدموا له شكرهم على تعزيته، فيما بادر الشيخ الشثري بمحاولة النزول من السيارة للتعزية لكن قال أحد الأمراء له: “ارتاح حنا نجيك”.
وعلق حساب الملك سعود على الفيديو بالقول: أبناء الملك سعود وعلى رأسهم الأمير مشعل بن سعود والأمير منصور بن سعود والأمير نايف بن سعود والأمير سطام بن سعود والأمير نهار بن سعود والأمير فيصل بن مشعل بن سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ ناصر الشثري في الأمير طلال بن سعود.
ونشر الحساب فيديو آخر علق عليه بالقول: تواضع أبناء الملك سعود مضرب المثل العالي، يتجلى ذلك في الحديث الودي بين الأمير سطام بن سعود والشيخ ناصر الشثري.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء الملك سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ الشثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.