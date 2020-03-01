أبناء الملك سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ الشثري

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو مؤثر عزاء الشيخ ناصر الشثري لأبناء الملك سعود في وفاة الأمير طلال بن سعود رحمه الله.

وبين المقطع الذي نشره حساب الملك سعود على موقع تويتر، خروج أبناء الفقيد إلى الشيخ ناصر الشثري في سيارته لتلقي تعزيته وعدم تكليفه عناء النزول من السيارة؛ نظرًا لظروفه الصحية.

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وبحسب الفيديو، سأل أبناء الملك سعود عن حال الشيخ الشثري، كما قدموا له شكرهم على تعزيته، فيما بادر الشيخ الشثري بمحاولة النزول من السيارة للتعزية لكن قال أحد الأمراء له: “ارتاح حنا نجيك”.

وعلق حساب الملك سعود على الفيديو بالقول: أبناء الملك سعود وعلى رأسهم الأمير مشعل بن سعود والأمير منصور بن سعود والأمير نايف بن سعود والأمير سطام بن سعود والأمير نهار بن سعود والأمير فيصل بن مشعل بن سعود يخرجون لقبول عزاء الشيخ ناصر الشثري في الأمير طلال بن سعود.

ونشر الحساب فيديو آخر علق عليه بالقول: تواضع أبناء الملك سعود مضرب المثل العالي، يتجلى ذلك في الحديث الودي بين الأمير سطام بن سعود والشيخ ناصر الشثري.

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