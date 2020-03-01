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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود يبحث آخر المستجدات مع وزراء داخلية 4 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز بن سعود يبحث آخر المستجدات مع وزراء داخلية 4 دول
بحث معهم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.
وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
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