التشيك تعلن أول 3 إصابات بـ كورونا

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جمهورية التشيك اليوم تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى أشخاص زاروا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة.

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وأكد وزير الصحة التشيكي آدم فويتيش للصحافيين “سجلنا أول ثلاث إصابات بفيروس كوفيد 19”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن اكتشاف ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”؛ اثنتان في بغداد، وأربع في السليمانية، جميعهم من الوافدين من إيران.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المكتشفة بهذا الفيروس في العراق إلى 19 إصابة، من بين تلك الإصابات شخص يحمل الجنسية الإيرانية وتم ترحيله بسيارة إسعاف إلى بلده.

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