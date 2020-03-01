انقلاب مركبة على طريق مكة – جدة السريع

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق مكة المكرمة- جدة السريع باتجاه جدة.

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وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، بأن الحادث عبارة عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلاها على الطريق؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

وأوضح المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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