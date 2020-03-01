المرور يحذر من فعلة غرامتها 500 ريال

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المرور السعودي، مساء اليوم الأحد، عقوبة عدم الالتزام بحدود المسارات، مؤكدًا أن غرامة هذه الفعلة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.

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وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد تعديًا على حقوق قائدي المركبات الأخرى، ويربك الحركة المرورية.

كما شدد المرور على أهمية اتباع إرشادات رجال الأمن اليدوية، مشيرًا إلى أن مخالفتها يستوجب العقاب.

ولفت المرور إلى أن التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.

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