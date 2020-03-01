، الفلبين تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمال التصعيد باليمن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الفلبيني إنريكو مانالو عن إدانة بلاده لأعمال التصعيد والاعتداءات كافة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وفي التفاصيل، أكد "مانالو" دعم الحكومة الفلبينية الثابت والمستمر للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
جاء هذا في لقاء جمع المسؤول الفلبيني مع سفير اليمن غير المقيم لدى بلاده عادل باحميد في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومتين في العديد من القضايا في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض السفير اليمني التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال الاعتداءات، وإحداث المزيد من الخراب والدمار مستغلة ما تبديه الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من حرص على إحلال السلام، وإنهاء الحرب.
وأعلن السفير باحميد خلال اللقاء عزم اليمن على افتتاح قنصلية فخرية في العاصمة الفلبينية؛ وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل القيام برعاية مصالح الرعايا اليمنيين في الفلبين الذين غالبيتهم من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 11:33 PM
أكدت دعمها للحكومة الشرعية اليمنية وجهود المبعوث الأممي بالبلاد
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الفلبيني إنريكو مانالو عن إدانة بلاده لأعمال التصعيد والاعتداءات كافة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وفي التفاصيل، أكد "مانالو" دعم الحكومة الفلبينية الثابت والمستمر للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
جاء هذا في لقاء جمع المسؤول الفلبيني مع سفير اليمن غير المقيم لدى بلاده عادل باحميد في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومتين في العديد من القضايا في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض السفير اليمني التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال الاعتداءات، وإحداث المزيد من الخراب والدمار مستغلة ما تبديه الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من حرص على إحلال السلام، وإنهاء الحرب.
وأعلن السفير باحميد خلال اللقاء عزم اليمن على افتتاح قنصلية فخرية في العاصمة الفلبينية؛ وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل القيام برعاية مصالح الرعايا اليمنيين في الفلبين الذين غالبيتهم من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية.
، الفلبين تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمال التصعيد باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمال التصعيد باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.